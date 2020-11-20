ГИБДД получит новые приборы быстрого определения наличия алкоголя у водителей
Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников сообщил, что госавтоинспекторы вскоре получат новые приборы для быстрого определения наличия алкоголя или наркотиков у водителей.
По его словам, это средство индикации, которое способно установить не только если водитель употреблял алкоголь, но и наркотики, сообщает РИА Новости.
С помощью таких индикаторов инспекторы смогут за считанные секунды определить, употреблял ли водитель алкоголь или запрещенные вещества.
Черников напомнил, что ГИБДД уже презентовало два средства индикации, которые позволяют по слюне определять наркотики, передает RT.
Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал инициативы ограничить скорость движение электросамокатов и гироскутеров на тротуарах бессмысленными и неисполнимыми.
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