ГИБДД получит новые приборы быстрого определения наличия алкоголя у водителей

Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников сообщил, что госавтоинспекторы вскоре получат новые приборы для быстрого определения наличия алкоголя или наркотиков у водителей.

По его словам, это средство индикации, которое способно установить не только если водитель употреблял алкоголь, но и наркотики, сообщает РИА Новости.

С помощью таких индикаторов инспекторы смогут за считанные секунды определить, употреблял ли водитель алкоголь или запрещенные вещества.