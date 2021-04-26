В ОП предложили увеличить отпуск для отдыхающих внутри страны граждан
В Общественной палате предложили увеличить отпуск отдыхающим внутри страны россиянам
Член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с предложением увеличить отпуск с 28 до 35 дней гражданам, которые отдыхают на российских курортах, сообщает RT.
Хамзаев отметил, что на данный момент миллионы россиян выбирают заграничный отдых, пополняя тем самым туристические бюджеты других стран на миллиарды рублей, хотя могли бы путешествовать по стране, что поспособствовало бы развитию российских курортов. Увеличение отпуска могло бы стать значительным стимулом в данной области.
Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поддержал идею продлить компенсацию части расходов гражданам на отдых внутри страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 780 / сут.
Умерли
108 тыс.+332 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+7 540 / сут.
- Власти начали правовую подготовку к ограничению экспорта бензина
- В отношении Паля возбудили уголовное дело
- В ОП предложили увеличить отпуск для отдыхающих внутри страны граждан
- НЛМК продаст крупного производителя арматуры
- Работодатели высказались о продлении майских праздников
- Девять человек пострадали в ДТП в Ульяновске
- СМИ: Израиль закрыл рыболовную зону у Газы в ответ на ракетную атаку
- Россияне назвали необходимый для комфортной жизни доход
- ВКС России испытали новую противоракету
- Врио главы республики Тыва отправил правительство региона в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru