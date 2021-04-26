В ОП предложили увеличить отпуск для отдыхающих внутри страны граждан

Хамзаев отметил, что на данный момент миллионы россиян выбирают заграничный отдых, пополняя тем самым туристические бюджеты других стран на миллиарды рублей, хотя могли бы путешествовать по стране, что поспособствовало бы развитию российских курортов. Увеличение отпуска могло бы стать значительным стимулом в данной области.

Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поддержал идею продлить компенсацию части расходов гражданам на отдых внутри страны.

