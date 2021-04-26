В ОП предложили увеличить отпуск для отдыхающих внутри страны граждан

В Общественной палате предложили увеличить отпуск отдыхающим внутри страны россиянам

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с предложением увеличить отпуск с 28 до 35 дней гражданам, которые отдыхают на российских курортах, сообщает RT.

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Хамзаев отметил, что на данный момент миллионы россиян выбирают заграничный отдых, пополняя тем самым туристические бюджеты других стран на миллиарды рублей, хотя могли бы путешествовать по стране, что поспособствовало бы развитию российских курортов. Увеличение отпуска могло бы стать значительным стимулом в данной области.

Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поддержал идею продлить компенсацию части расходов гражданам на отдых внутри страны.

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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:РостуризмОбщественная ПалатаОтпуск
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