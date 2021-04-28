В ОП предложили снижать тюремный срок за получение образования

Автор предложения отметил, что срок можно будет снижать за получение образования, научной степени или востребованной рабочей специальности. Петров добавил, что функцию наказания за преступления стоит пересмотреть. «Места отбывания наказания должны выполнять, прежде всего, функцию перевоспитания, улучшения и искоренения невежества в среде заключенных», — подчеркнул зампред ОП.

Петров предложил ввести данное правило для граждан, отбывающих срок за нетяжкие преступление и впервые оступившихся. Он отметил, что с развитием дистанционных технологий эту систему будет легко ввести в краткие сроки. Владимир Петров заявил, что в основе преступления всегда лежит фактор отсутствия культуры, воспитания и образования.

