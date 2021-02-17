Госдума разрешила ФСИН блокировать сотовую связь в тюрьмах

Госдума проголосовала в окончательном, третьем чтении, за законопроект, который обязывает операторов мобильной связи отключать её в местах лишения свободы по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний. Блокировка будет проводится после письменного решения главы ФСИН, его заместителя или руководителя территориального органа службы.

Как отмечают авторы законопроекта, несмотря на действующий запрет для заключенных иметь при себе средства связи, в 2018 году в учреждениях уголовно-исправительной системы было изъято более 56 тысяч телефонов. За попытку их пронести не территорию режимных объектов были задержаны более 5 тысяч человек.

При этом мобильные средства связи в местах заключения, зачастую, применяются для мошеннических действий, оказания давления на свидетелей, координации действий членов преступных сообществ, которые находятся на свободе.

Кроме того, своевременная блокировка сим-карт даст возможность пресекать финансовую поддержку лидеров преступного мира, поставку арестованным наркотических средств и других запрещенных объектов и предметов.

