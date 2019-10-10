В России предложили ввести альтернативу смертной казни

Альтернативой смертной казни может быть полная и пожизненная изоляция от внешнего мира, сообщила РИА Новости председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты РФ Елена Сутормина.

В России смертная казнь не запрещена, но на неё действует мораторий, напомнила член ОП. Его отмена является спорным вопросом, по её мнению, поскольку тогда государство и общество должны брать на себя ответственность за лишение жизни человека. В некоторых случаях, по её словам, наказывать преступника следует именно изоляцией с предоставлением минимальных условий для поддержания жизни.