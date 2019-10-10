В России предложили ввести альтернативу смертной казни

10 октября 201913:03

Альтернативой смертной казни может быть полная и пожизненная изоляция от внешнего мира, сообщила РИА Новости председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты РФ Елена Сутормина.

В России смертная казнь не запрещена, но на неё действует мораторий, напомнила член ОП. Его отмена является спорным вопросом, по её мнению, поскольку тогда государство и общество должны брать на себя ответственность за лишение жизни человека. В некоторых случаях, по её словам, наказывать преступника следует именно изоляцией с предоставлением минимальных условий для поддержания жизни.

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«Возможно, нужно продумать для тех людей, которых и людьми практически невозможно назвать, более жёсткие наказания. Наверное, полная пожизненная изоляция от всего мира – самое правильное наказание здесь, на Земле, для таких индивидов. И давать минимум всего, что нужно для жизни», — предложила Сутормина.

Напомним, 10 октября отмечается всемирный день борьбы со смертной казнью. Эта дата была закреплена в 2003 году, чтобы снизить во всём мире количество смертных приговоров.

Ранее депутaт Госудaрственной Думы от ЛДПР Алексaндр Шерин соглaсился с необходимостью снять морaторий нa смертную кaзнь в кaчестве нaкaзaния. По его мнению, эта мера ограничения была навязана России «псевдочеловеческими ценностями, которые пропaгaндирует Европa».

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ФОТО: смертная казнь. ФОТО flickr.com
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