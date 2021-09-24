В ОП не обнаружили нарушений в системе онлайн-голосования

Слова общественного деятеля приводит ТАСС. Григорьев подчеркнул, что ОП имела полный, «стопроцентный доступ ко всей системе без каких-либо исключений» и доступ ко всем транзакциям.

Ранее общественный штаб по наблюдению за выборами по итогам проверки результатов электронного голосования (ДЭГ) в Москве не нашел признаков нарушений. Как отметил глава штаба Алексей Венедиктов, «следов взлома и вбросов в электронном голосовании» не выявлено. При этом техническая рабочая группа продолжала анализ первичных данных и работы по «развитию системы в части гласности и открытости».

