В ОП не обнаружили нарушений в системе онлайн-голосования

Общественная палата (ОП) РФ не обнаружила никаких нарушений в системе онлайн-голосования в ходе прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму. Об этом заявил председатель координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Мосгоризбирком: нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Москве, нет

Слова общественного деятеля приводит ТАСС. Григорьев подчеркнул, что ОП имела полный, «стопроцентный доступ ко всей системе без каких-либо исключений» и доступ ко всем транзакциям.

Ранее общественный штаб по наблюдению за выборами по итогам проверки результатов электронного голосования (ДЭГ) в Москве не нашел признаков нарушений. Как отметил глава штаба Алексей Венедиктов, «следов взлома и вбросов в электронном голосовании» не выявлено. При этом техническая рабочая группа продолжала анализ первичных данных и работы по «развитию системы в части гласности и открытости».

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Общественная Палата РФГолосованиеВыборы
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