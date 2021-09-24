В ОП не обнаружили нарушений в системе онлайн-голосования
Общественная палата (ОП) РФ не обнаружила никаких нарушений в системе онлайн-голосования в ходе прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму. Об этом заявил председатель координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
Слова общественного деятеля приводит ТАСС. Григорьев подчеркнул, что ОП имела полный, «стопроцентный доступ ко всей системе без каких-либо исключений» и доступ ко всем транзакциям.
Ранее общественный штаб по наблюдению за выборами по итогам проверки результатов электронного голосования (ДЭГ) в Москве не нашел признаков нарушений. Как отметил глава штаба Алексей Венедиктов, «следов взлома и вбросов в электронном голосовании» не выявлено. При этом техническая рабочая группа продолжала анализ первичных данных и работы по «развитию системы в части гласности и открытости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru