В ОП ищут способы оградить детей от сниффинга

Эксперты Общественной палаты РФ предлагают заблокировать рекламу нового вида токсикомании — сниффинга, а также в целях безопасности ограничить продажу зажигалок детям, пишет РАПСИ.

Сниффинг — новый вид токисикомании, когда опьянение достигается путём вдыхания бытового газа, используемого в баллончиках и зажигалках. По данным экспертов, в последние годы этот вид наркомании получил широкое распространение среди молодёжи.

«Главная проблема этого явления заключается в том, что мы не можем его совсем запретить, но можем разработать профилактические меры и держать ситуацию под контролем», — отметил член комиссии ОП, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

По его словам, нужно ввести просветительскую работу в школах, а также добиться блокировки рекламы соответствующего контента и ограничения продажи зажигалок несовершеннолетним.

Добавим, по данным СК РФ, число смертей от сниффинга увеличивается с каждым годом. Так, в 2016 году — 65 человек, год спустя – 142, в 2018-м – 154. Чаще всего от этого способа поймать кайф умирают молодые люди в возрасте от 10 до 17 лет.

