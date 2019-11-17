В ООН назвали причины гибели водителей и пешеходов на российских дорогах
Недостаточное образование, использование смартфона за рулем и пьяная езда – основные причины высокой смертности на российских дорогах, считает спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.
«У вас чрезвычайно много людей гибнут на дорогах или получают увечья», — приводит слова Тодта РИА Новости.
По мнению Жана Тодта, высокий процент гибели россиян на дорогах связан с недостаточным образованием в области дорожного движения. Он порекомендовал начинать преподавание необходимой информации уже в школе, в том числе и родителям, пишет RT.
Напомним, 17 ноября, в воскресенье, отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. По сведениям ГИБДД РФ, в 2018 году на российских дорогах зафиксировано свыше 168 тыс. ДТП. В авариях погибли более 18 тыс. человек, пострадали - около 215 тыс., приводят статистику Известия.
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