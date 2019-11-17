В ООН назвали причины гибели водителей и пешеходов на российских дорогах

По мнению Жана Тодта, высокий процент гибели россиян на дорогах связан с недостаточным образованием в области дорожного движения. Он порекомендовал начинать преподавание необходимой информации уже в школе, в том числе и родителям, пишет RT.

Напомним, 17 ноября, в воскресенье, отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. По сведениям ГИБДД РФ, в 2018 году на российских дорогах зафиксировано свыше 168 тыс. ДТП. В авариях погибли более 18 тыс. человек, пострадали - около 215 тыс., приводят статистику Известия.

