В ОНК объяснили проблемы с размещением задержанных на акции в Москве

Он пояснил, что проблемы с помещениями, где содержатся люди, связаны с длительной процедурой оформления задержанных. Мельников также подчеркнул, что информация о содержании людей в автозаках в течение 10-12 часов, а также умышленном создании невыносимых условий содержания в центре не соответствует действительности.

Секретарь ОНК добавил, что на кадрах видно, что все автобусы пустые.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала про акты агрессии и провокации, которые происходили на несогласованных акциях, передает «360».

