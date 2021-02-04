В ОНК объяснили проблемы с размещением задержанных на акции в Москве

Проблемы с размещением задержанных на акциях протеста в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово возникли из-за процедуры их оформления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

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Он пояснил, что проблемы с помещениями, где содержатся люди, связаны с длительной процедурой оформления задержанных. Мельников также подчеркнул, что информация о содержании людей в автозаках в течение 10-12 часов, а также умышленном создании невыносимых условий содержания в центре не соответствует действительности.

Секретарь ОНК добавил, что на кадрах видно, что все автобусы пустые.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала про акты агрессии и провокации, которые происходили на несогласованных акциях, передает «360».

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ФОТО: РИА Новости
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