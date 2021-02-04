Союз журналистов России потребовал проверить законность ареста главреда «Медиазоны»
Решение Тверского суда Москвы, который на 25 суток арестовал главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января, вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе, сообщает пресс-служба Союза журналистов России (СЖР).
В СЖР отметили, что, по факту, Смирнов не участвовал в несогласованной акции, в связи с чем в компетентные органы было направлено требование проверить законность и обоснованность привлечения к ответственности журналиста.
Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов был задержан и доставлен в Тверской отдел полиции Москвы 30 января, сообщает RT. 3 февраля Тверской суд Москвы признал его виновным по статье КоАП «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга» и назначил ему 25 суток административного ареста.
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