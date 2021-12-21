В ОНФ рассказали о главной уловке мошенников перед Новым годом

«Злоумышленники под видом новогодних акций и распродаж делают рассылки и создают фишинговые сайты-клоны известных брендов. Основной уловкой этого года можно назвать поистине сказочно-щедрые предложения купить подарок близким за 10% от реальной его стоимости на рынке», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Подобные сообщения похожи на традиционные предпраздничные рассылки компаний, пишет РИА ФАН. Гражданам предлагают купить дорогие товары по низким ценам, при этом их количество ограничено, а срок действия акции составляет не более суток, отмечает Газета.ру.

