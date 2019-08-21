Названа сумма, необходимая для «первосентябрьского капитала»
Демограф рассказал НСН, что только такими комплексными мерами в стране можно увеличить рождаемость.
Создать «Первосентябрьский капитал» для помощи родителям при сборе ребёнка в школу предложил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Письмо с изложением идеи он направил в адрес вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой.
По его мнению, далеко не каждая семья в регионах может позволить себе полноценно собрать ребёнка в школу, так как примерная стоимость набора для учёбы даже в прошлом году стоила 11,4 тысячи рублей. В связи с этим он предлагает создать программу помощи «Первосентябрьский капитал». Сумма финансовой поддержки не уточняется.
Шагнуть дальше и ввести единый детский стандарт предложил в ответ на инициативу парламентария в эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его мнению, только комплексными мерами можно изменить демографическую картину в стране.
«Безусловно, это интересная идея. И она, на самом деле, в некоторой части привязана к тому, что нужно вводить единый детский стандарт в стране. Ведь проблема рождаемости связана с тем, что дети в многодетных семьях имеют значительно меньше возможностей для того уровня и качества жизни, который есть у детей из малодетных семей. Поэтому, конечно, такого рода меры, не только “первосентябрьский капитал”, серьёзно выравнивают эту негативную дифференциацию, которая есть, и позволяют достаточно прочно решать эти вопросы для растущих детей. Таких капиталов надо вводить до десятка, чтобы задавать единый базовый минимальный стандарт жизни каждого ребёнка», — заверил Крупнов.
При этом, по его мнению, сумма помощи должна быть куда больше, чем средний чек на сбор ребёнка в школу.
«С учётом школьной формы, возраста ребёнка, учебников и так далее речь могла бы идти о 10, 20, 30 тысячах рублей», — дополнил демограф.
Ранее стало известно, что жители Москвы и Санкт-Петербурга тратят в среднем 8,7 тысячи и 8 тысяч рублей на сбор ребёнка в школу. В этой связи председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала в эфире НСН, как сэкономить на сборе чада в школу не в ущерб качеству товаров.
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