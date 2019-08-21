Названа сумма, необходимая для «первосентябрьского капитала»

Создать «Первосентябрьский капитал» для помощи родителям при сборе ребёнка в школу предложил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Письмо с изложением идеи он направил в адрес вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой.

По его мнению, далеко не каждая семья в регионах может позволить себе полноценно собрать ребёнка в школу, так как примерная стоимость набора для учёбы даже в прошлом году стоила 11,4 тысячи рублей. В связи с этим он предлагает создать программу помощи «Первосентябрьский капитал». Сумма финансовой поддержки не уточняется.

Шагнуть дальше и ввести единый детский стандарт предложил в ответ на инициативу парламентария в эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его мнению, только комплексными мерами можно изменить демографическую картину в стране.