Мошенники придумали новую схему обмана с переводом денег на «безопасный счёт»
В последнее время мошенники пользуются схемой, представляющей симбиоз «нигерийских писем и звонка с Петровки». Об этом рассказала руководитель проекта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.
Теперь злоумышленники начали запугивать своих жертв уголовным преследованием, если те захотят сами обратиться в свой банк и уточнить детали, передает «Газета.ru».
Сначала россиянам сообщают, что будто на финансовые активы посягают преступники, поэтому деньги нужно как можно скорее перевести на временный счёт. После этого у жертвы узнают адрес электронной почты, на который отправляют фейковые письма из ЦБ с указанием реквизитов резервного счета.
Россиян призывают не реагировать на подобные звонки и письма.
Ранее экс-советник президента России Владимира Путина дал рекомендацию, как защитить «гаджеты». По словам Германа Клименко, не стоит жалеть 100-200 рублей на антивирус, если вы боитесь слежки со стороны рекламных компаний. Что касается злоумышленников, то от них наши телефоны и компьютеры более-менее защищены, считает Клименко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru