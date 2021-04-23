ОНФ: Треть жалоб на мошенничество связаны с банковскими карточками

Всего в пандемийный год общественники получили 11 тысяч желоб на мошенников.

Почти треть жалоб на мошенничество в финансовой сфере в прошлом году связаны с махинациями с банковскими карточками, рассказала руководитель проекта «За права заемщиков» ОНФ, финансовый просветитель Евгения Лазарева на пресс-конференции НСН.

«По прошлому году в ОНФ поступило 11 тысяч обращений по поводу мошенничества. Многие из них заканчиваются адвокатской поддержкой граждан и кредитной правозащитой. Если говорить о финансовых мошенничествах, то здесь есть "лидеры". Например, 30 процентов из них - довольно внушительная сумма - это махинации с банковскими карточками», - сообщила специалист.

Ранее сообщалось, что число так называемых лжебанков в России продолжило расти в 2021 году: в первом квартале их стало на 20% больше прошлогоднего показателя.


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