В Омске завели уголовное дело на студента, залившего преподавателя перцовкой

На студента Омского государственного университета возбуждено уголовное дело после инцидента, в ходе которого он распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по Омской области.

По данным следствия, конфликт произошел на почве неудачной пересдачи экзамена. В туалете университета студент применил баллончик против 37-летнего преподавателя. Потерпевшему была оказана медицинская помощь.