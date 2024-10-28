В Омске завели уголовное дело на студента, залившего преподавателя перцовкой

На студента Омского государственного университета возбуждено уголовное дело после инцидента, в ходе которого он распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по Омской области.

По данным следствия, конфликт произошел на почве неудачной пересдачи экзамена. В туалете университета студент применил баллончик против 37-летнего преподавателя. Потерпевшему была оказана медицинская помощь.

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Согласно заявлению пресс-службы СК, 23-летнему подозреваемому предъявлено обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия.

Молодого человека задержали, другие подробности инцидента уточняются. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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