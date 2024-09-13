В Москве осудили студентов за обнаженное появление у окна

В Москве тюремный срок получили двое молодых людей, которые появились перед окном без одежды, сообщает MSK1.ru.

В конце лета 2022 года студенты находились в квартире около окна в обнаженном виде. На это обратили внимание дети, игравшие на площадке. Один из мальчиков рассказал об увиденном своей матери.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, где в отношении молодых людей завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, но позже их обвинили в развратных действиях.

По словам одного из студентов, они чинили трубу в ванной, и, чтобы не мочить одежду, решили раздеться. У одного из молодых людей на тот момент была девушка.

Во время следственного эксперимента спустя почти год выяснилось, что, находясь на детской площадке рассмотреть, что делают люди на втором этаже, невозможно. Несмотря на это, студентов приговорили к пяти и 5,5 годам заключения в колонии.

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