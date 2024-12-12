В Омске задержан вице-губернатор Денис Цуканов
В Омске правоохранители задержали вице-губернатора, министра цифрового развития и связи региона Дениса Цуканова, сообщает РБК.
По предварительным данным, чиновника уже переправили в Москву, где против него возбуждено уголовное дело. В чём конкретно обвиняется вице-губернатор, пока неизвестно. Цуканов занимает пост заместителя главы правительства Омской области с 11 июля 2023 года. До этого, с октября 2022 года по май 2023-го, он был замглавы правительства Донецкой народной республики.
Ранее в Омске задержали экс-министра труда и соцразвития региона Владимира Куприянова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru