В Омске задержан вице-губернатор Денис Цуканов

В Омске правоохранители задержали вице-губернатора, министра цифрового развития и связи региона Дениса Цуканова, сообщает РБК.

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По предварительным данным, чиновника уже переправили в Москву, где против него возбуждено уголовное дело. В чём конкретно обвиняется вице-губернатор, пока неизвестно. Цуканов занимает пост заместителя главы правительства Омской области с 11 июля 2023 года. До этого, с октября 2022 года по май 2023-го, он был замглавы правительства Донецкой народной республики.

Ранее в Омске задержали экс-министра труда и соцразвития региона Владимира Куприянова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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