В Омске уволен чиновник, назвавший пострадавших от паводка клоунами

Чиновника правительства Омской области Степана Огорелкова, работавшего в должности советника, который назвал пострадавших от паводка в Омске «клоунами», уволили. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

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Ранее жители Усть-Ишимского района Омской области создали петицию, в которой призвали провести проверку в отношении должностных лиц, ответственных за ситуацию. Степан Огорелков назвал подписавших петицию клоунами и призвав их лопатами строить дамбы. В отношении чиновника была проведена служебная проверка.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц района Усть-Ишим по статье «халатность». Уровень воды в реках Иртыш и Ишим продолжает расти, в регионе продолжается эвакуация жителей.

Чиновникам, которые не умеют держать себя в руках, не место на занимаемых должностях, их следует штрафовать и увольнять, но не отправлять в колонию. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

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ФОТО: vk.com/kurgan_region
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