В Омске определили лучшего водителя троллейбуса в России
Лучшим водителем троллейбуса в России и победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства, который завершился 5 июня в Омске, стала омичка Светлана Нечепоренко. Всего в состязаниях участвовали 36 водителей троллейбуса из 29 городов: Санкт-Петербурга, Хабаровска, Пензы, Екатеринбурга, Казани, Самары, Ижевска, Барнаула, Иваново, Челябинска и других. Организаторами конкурса стали Министерство транспорта Российской Федерации, НИИ автомобильного транспорта, правительство Омской области, администрация Омска, МП Омска «Электрический транспорт».
Конкурс является важной частью Национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ежедневно в России ездят на троллейбусах около 3,5 миллионов человек. Призовой фонд составил 500 тысяч рублей.
Впервые профессиональные состязания проходили не в депо, а на Соборной площади – в центре города. Это позволило привлечь внимание к состязания и к профессии водителя троллейбуса как можно большее число зрителей.
Участники конкурса демонстрировали свои знания правил дорожного движения и мастерство в вождении электротранспорта, а также в культуре обслуживания пассажиров, отдельным модулем стали «Знание устройства троллейбуса, правил технической эксплуатации, должностной инструкции, основ безопасности движения и охраны труда, основ трудового законодательства» и «Приемка троллейбуса перед выездом на линию». Впервые водители демонстрировали умение плавного вождения на этапе состязания «Не урони бабушку». В салон троллейбуса поместили куклу в человеческий рост. Водителю необходимо было проехать, не уронив «бабушку» - то есть не допустить ускорения больше 1,5 метра/сек.кв, когда пассажир может упасть.
Самой молодой участницей конкурса стала 25-летняя Анжелика Выговская из Тольятти, а самым опытным - Сергей Липский из Вологды, водительский стаж которого - 32 года из 55 лет жизни.
Третье место среди профессионалов занял Вячеслав Юшкевич из Барнаула, который получил 50 тыс. рублей призовых, на втором месте - Сергей Василенко из Самары, его приз 150 тыс. рублей. Победила в конкурсе жительница Омска Светлана Нечепоренко, заработавшая 300 тыс. рублей. Она призналась, что знает лично многих участников, а первый приз достался ей с большим трудом.
«Я всегда стараюсь и максимально выкладываюсь. В этот раз представляла родной любимый город Омск, где родилась, где училась водить троллейбус, где работала первые пят лет своей жизни - я город отстаивала наш!», - поделилась впечатлениями Светлана Нечепоренко.
Конкурс состоялся в Омске, где в рамках инфраструктурного проекта планируется развивать Левобережье города, в том числе и строить троллейбусную сеть. В течение следующих двух лет будет построено 10,5 км контактной троллейбусных линий. В результате горожане получат три новых маршрута.
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