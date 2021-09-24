«Защищал Москву!» Водитель автобуса рассказал, как стал лучшим в России
Названы победители Всероссийского конкурса «Лучший водитель автобуса». Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге. За призовой фонд в миллион рублей боролись более 80 лучших водителей со всей страны. Конкурс организован Министерством транспорта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Занявший первое место в категории «Водители автобусов большой вместимости» москвич Александр Паснов (ГУП «Мосгортранс»), увез домой 300 000 рублей. В беседе с «Радиоточкой НСН» он рассказал, что победить удалось благодаря серьезной подготовке и любви к своему делу.
«Была очень сильная конкуренция, готовились очень сильные ребята, но была задача выиграть, и я выиграл. Меня выбрали как достойного человека для участия в конкурсе, потому что нужно было защищать Москву, свой регион. Подготовка была сложная, тяжелая, но мы это сделали. Была задача – поставить Москву на призовое место и мы добились этого результата, все получилось», – сказал он, добавив, что очень любит свою работу, пассажиров и маршрут, на который выходит почти ежедневно.
Водители продемонстрировали свое мастерство в скоростном маневрировании, умениях заезжать в бокс, выполнять параллельную парковку, делать «змейку» и упражнение «круг». Наиболее непредсказуемым соревновательным элементом стал модуль «комфортное вождение»: в салон автобуса устанавливалась кружка с водой, задачей водителя было не расплескать воду из нее.
Цель конкурса «Лучший водитель автобуса» – повышение уровня профессиональной подготовки водителей. Впервые в мероприятии участвовали женщины-водители – из Тюмени, Раменского и Великого Новгорода.
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