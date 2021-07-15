В октябре в России могут открыться коммерческие вытрезвители
Коммерческие вытрезвители могут появиться в России в октябре текущего года, пишут «Известия» со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая.
По его словам, в третьем квартале Минюст завершит экспертизу документа, который определяет порядок работы таких учреждений.
В порядке содержатся требования, касающиеся структуры, штатной численности, параметров помещений вытрезвителей. Также содержится рекомендация оснастить помещения для выпивших россиян душевыми и туалетами, камерами хранения и медицинским кабинетом.
Согласно решению МВД, граждан в состоянии опьянения, неспособных передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, будут забирать из общественных мест или транспорта в медучреждения или вытрезвители.
Также полицейские смогут доставлять нетрезвых лиц из домов и квартир в медицинские или специализированные организации, либо в отделения полиции, по письменному заявлению находящихся в жилище людей.
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