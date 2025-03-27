В Оксфордский словарь добавили новое слово для обозначения чрезмерного умиления

Оно описывает то самое чувство, когда от умиления хочется сжать, обнять или даже прикусить того, кого обожаешь.



Слово пришло из тагальского языка, который распространен на Филиппинах. В этом языке гигил означает переизбыток эмоций от любви и нежности.

Ранее Кембриджский словарь английского языка назвал глагол «манифестировать» словом 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».