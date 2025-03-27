В Оксфордский словарь добавили новое слово для обозначения чрезмерного умиления
27 марта 202520:59
В Оксфордский словарь английского языка (OED) добавили новое слово - «гигил» (gigil).
Оно описывает то самое чувство, когда от умиления хочется сжать, обнять или даже прикусить того, кого обожаешь.
Слово пришло из тагальского языка, который распространен на Филиппинах. В этом языке гигил означает переизбыток эмоций от любви и нежности.
Ранее Кембриджский словарь английского языка назвал глагол «манифестировать» словом 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru