В окружении Хабиба объяснили обыски в его школе единоборств

Обыски, которые были проведены в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, связаны с террористическим актом в Дагестане. Об этом рассказал NEWS.ru тренер и менеджер бойцов Магомед Магомедов. Он назвал эти оперативные мероприятия «плановыми».

В данный момент спортивный центр уже функционирует в штатном режиме. Магомедов также предположил, что утверждения о том, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов имеет значительные долги, не соответствует действительности.