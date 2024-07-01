В окружении Хабиба объяснили обыски в его школе единоборств
Обыски, которые были проведены в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, связаны с террористическим актом в Дагестане. Об этом рассказал NEWS.ru тренер и менеджер бойцов Магомед Магомедов. Он назвал эти оперативные мероприятия «плановыми».
В данный момент спортивный центр уже функционирует в штатном режиме. Магомедов также предположил, что утверждения о том, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов имеет значительные долги, не соответствует действительности.
Ранее, 1 июля появились сообщения, что Федеральная налоговая служба арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 миллионов рублей. Также, по информации СМИ, ФНС до этого закрыла несколько фирм спортсмена, в том числе, туркомпанию.
Вооруженные террористы организовали нападения в Махачкале и Дербенте вечером 23 июня. Сегодня руководитель Дагестана Сергей Меликов сообщил, что число погибших выросло до 22. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди жертв терактов — 17 полицейских и пятеро гражданских. Ликвидированы пятеро боевиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru