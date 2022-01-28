В одном из фитнес-клубов Москвы обнаружили скрытые камеры

Речь идет о клубе La Collina в Крылатском. Камеры были замаскированы под освежители воздуха. Полицейские обнаружили камеры 24 января, когда к ним обратились возмущенные клиенты. Администрация клуба пока не комментирует произошедшее.

Не так давно одна из актрис случайно обнаружила скрытую камеру в женском туалете, который находится в здании прославленного театрального учебного заведения ГИТИС. В этом случае камеру приклеили скотчем к ободку мусорного бака.

Напомним, смартфоны способны определить, где поблизости расположены скрытые камеры. Для этого специалисты использовали ToF-сенсоры, которые установлены в системах LIDAR. С их помощью выявляют и определяют расстояние до объектов.

