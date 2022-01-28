В одном из фитнес-клубов Москвы обнаружили скрытые камеры
В Москве выявили случай установки скрытых камерах в раздевалках фитнес-клуба, сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идет о клубе La Collina в Крылатском. Камеры были замаскированы под освежители воздуха. Полицейские обнаружили камеры 24 января, когда к ним обратились возмущенные клиенты. Администрация клуба пока не комментирует произошедшее.
Не так давно одна из актрис случайно обнаружила скрытую камеру в женском туалете, который находится в здании прославленного театрального учебного заведения ГИТИС. В этом случае камеру приклеили скотчем к ободку мусорного бака.
Напомним, смартфоны способны определить, где поблизости расположены скрытые камеры. Для этого специалисты использовали ToF-сенсоры, которые установлены в системах LIDAR. С их помощью выявляют и определяют расстояние до объектов.
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