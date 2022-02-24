В Одинцово пройдет благотворительная акция «Самое время жить»

Благотворительный Фонд Семьи Тиньковых и Фонд борьбы с лейкемией проведут в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха на Манжосовской улице благотворительную Лыжню #Самоевремяжить, рассказали в организациях.

Мероприятие состоится 13 марта 2022 года. Сбор участников начнется в 9:30 часов утра. Финальное награждение пройдет в 13:30.