В Одинцово пройдет благотворительная акция «Самое время жить»

Благотворительный Фонд Семьи Тиньковых и Фонд борьбы с лейкемией проведут в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха на Манжосовской улице благотворительную Лыжню #Самоевремяжить, рассказали в организациях.

Мероприятие состоится 13 марта 2022 года. Сбор участников начнется в 9:30 часов утра. Финальное награждение пройдет в 13:30.

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Участники смогут выбрать одну из трех дистанций: детскую (600 м), любительскую (5 км) и спортивную (10 км). Выбравшие последнюю дистанцию побегут вместе с призерами Чемпионатов Мира и Олимпийских игр.

Отмечается, что все собранные от стартовых взносов деньги будут направлены на лечение людей с раком крови.

В мероприятии также примет участие пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина. Ведущим станет олимпийский комментатор Андрей Арих.

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Фото: fis-ski.com
ТЕГИ:СпортсменыРакБлаготворительностьЛыжиОдинцово
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