В Одессе 7 ноября объявят траур в связи со смертью Жванецкого
В Одессе 7 ноября будет объявлен траурным днем в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Михаил Жванецкий родился в Одессе и, как отмечается в сообщении мэрии, "прославил на весь мир" родной город. Комик являлся почетным гражданином города, а также президентом Всемирного клуба одесситов, образованного в 1990-м году.
Распоряжение подписал глава города Геннадий Труханов. Мэр выразил соболезнования родным и близким Жванецкого. Как передает агентство, в память о писателе-сатирике на всех административных зданиях Одессы приспустят флаги с траурными лентами.
НСН ранее передавала, что соболезнования близким сатирика выразил лидер РФ Владимир Путин. Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни в Москве.
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