В очереди у Крымского моста стоят более 800 автомобилей

Более 800 автомобилей ожидают проезда у Крымского моста, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

В сообщении указано, что со стороны Тамани в очереди находится 453 автомобиля, со стороны Керчи — 430 автомобилей. Ожидание проезда занимает приблизительно два часа.

На Кубани около 570 автомобилей скопились в очереди для проезда через Крымский мост

По Крымскому мосту разрешено движение легковых автомобилей, автобусов, микроавтобусов и минивэнов, а также пикапов.

Грузовой транспорт направляется в Крым через Керченскую паромную переправу или по сухопутному маршруту через новые регионы вдоль Азовского моря, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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