В очереди у Крымского моста стоят более 800 автомобилей
Более 800 автомобилей ожидают проезда у Крымского моста, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
В сообщении указано, что со стороны Тамани в очереди находится 453 автомобиля, со стороны Керчи — 430 автомобилей. Ожидание проезда занимает приблизительно два часа.
По Крымскому мосту разрешено движение легковых автомобилей, автобусов, микроавтобусов и минивэнов, а также пикапов.
Грузовой транспорт направляется в Крым через Керченскую паромную переправу или по сухопутному маршруту через новые регионы вдоль Азовского моря, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru