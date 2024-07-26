В очереди у Крымского моста стоят более 800 автомобилей

Более 800 автомобилей ожидают проезда у Крымского моста, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

В сообщении указано, что со стороны Тамани в очереди находится 453 автомобиля, со стороны Керчи — 430 автомобилей. Ожидание проезда занимает приблизительно два часа.