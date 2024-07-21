На Кубани около 570 автомобилей скопились в очереди для проезда через Крымский мост

По данным источника, такие цифры приводятся по состоянию на 10:00 часов утра по московскому времени. При этом отмечается, что очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи нет.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали НСН, что количество досмотровых бригад на Крымском мосту увеличили в пять раз, а отдыхающих снабжают питьевой водой, и для их удобства установили биотуалеты.