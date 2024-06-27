В очереди на досмотр у Крымского моста скопилось 200 машин

К 9 часам утра у досмотровых пунктов перед Крымским мостом скопилось 200 машин со стороны, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Уточняется, что в очереди со стороны Тамани находится 118 транспортных средств.

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Еще в 7 утра сообщалось, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок и в особо загруженные часы перед пунктами пропуска формируются очереди.

В выходные в результате атаки ВСУ на Севастополь погибло четыре человека, еще 124 пострадали. По данным Министерства обороны РФ, ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Было сбито четыре снаряда.

В Крыму не ожидают срыва курортного сезона на фоне обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил «Радиоточке НСН» председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель.

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ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
ТЕГИ:АвтомобилистыКрымский Мост

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