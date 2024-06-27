В очереди на досмотр у Крымского моста скопилось 200 машин
К 9 часам утра у досмотровых пунктов перед Крымским мостом скопилось 200 машин со стороны, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Уточняется, что в очереди со стороны Тамани находится 118 транспортных средств.
Еще в 7 утра сообщалось, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.
Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок и в особо загруженные часы перед пунктами пропуска формируются очереди.
В выходные в результате атаки ВСУ на Севастополь погибло четыре человека, еще 124 пострадали. По данным Министерства обороны РФ, ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Было сбито четыре снаряда.
В Крыму не ожидают срыва курортного сезона на фоне обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил «Радиоточке НСН» председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РЖД выплатит по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда
- Жители Дагестана пожаловались на резкие толчки от землетрясения
- Певица Анна Нетребко объявила о разводе с тенором Юсифом Эйвазовым
- В очереди на досмотр у Крымского моста скопилось 200 машин
- Литва запретит поездки в РФ, Белоруссию и КНР служащим с доступом к гостайне
- Названы жанры фильмов, которые предпочитает смотреть российская молодежь
- На Артемовской ТЭЦ в Приморье произошел пожар
- «Резкий рост»: На российские марки электроники в 2023 году пришлась треть продаж
- Мариинка покажет премьеру оперы Штрауса «Ариадна на Наксосе»
- В Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывчаткой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru