Общественный штаб: УИКи должны соблюдать права участников и наблюдателей на выборах
Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев рассказал о выявленных нарушениях при голосовании на выборах муниципальных депутатов и призвал соблюдать права участников и наблюдателей.
«Есть отдельные случаи, о которых тоже хочется рассказать. Как вы знаете, мы впервые в городе применяем электронный реестр избирателей. Вчера мы мониторили интернет, находили такой случай, он повторялся, несколько раз мы его инициативно разобрали: приходит человек на избирательный участок, сканирует паспорт, ему говорят: «У вас здесь зеленая галочка стоит, вы уже проголосовали, мы вам бюллетень не дадим». Имеют место единичные случаи такой невнимательности представителей участковых комиссий. Мы еще раз, пользуясь случаем, также просим членов УИК быть внимательней, если у вас есть в системе зеленая галочка, она, наоборот, говорит о возможности проголосовать электронно, но не говорит о факте голосования, которое уже свершилось на данный момент. Будьте, пожалуйста, внимательнее», - рассказал руководитель Общественного штаба.
По его словам, реестр ведется, чтобы не допускать фактов двойного голосования. Ковалев считает, что система рабочая, она справляется с нагрузкой.
Руководитель Общественного штаба также обратился к членам избирательных комиссий.
«Уважаемые коллеги из участковых избирательных комиссий, мы все - мы, корпус наблюдателей и вы - работаем ради одного - чтобы выборы в нашем городе были открытые, прозрачные, честные. Иногда возникают какие-то конфликтные ситуации, я хотел бы вас призвать: обращайтесь к нам в штаб, у нас есть мобильные группы, у нас есть юристы, есть все для того, чтобы ситуацию разобрать с разных сторон и не допускать конфликта», - подчеркнул Вадим Ковалев.
Выборы депутатов муниципальных образований в Москве проходят в 125 из 146 муниципалитетов столицы. Голосование продлится три дня - с 9 по 11 сентября 2022 года. По данным Общественного штаба, системы работают штатно.
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