В Москве стартовало голосование на выборах муниципальных депутатов

Голосование на выборах депутатов муниципальных образований, которое продлится до 11 сентября, стартовало в Москве.

Избирательные участки будут открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Голосование в онлайн-формате пройдет с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

На избирательных участках будет работать корпус наблюдателей столичного Общественного штаба. В 2022 году он состоит из 10,6 тысячи человек, которые прошли обучение и готовы к выполнению своих обязанностей.

Участвовать в выборах могут жители Москвы, за исключением района Щукино и большей части ТиНАО (здесь выборы пройдут только в Троицке). Всего голосование пройдет в 125 из 146 муниципальных образований города. Комиссии будут считать голоса параллельно, а значит, итоги выборов появятся максимально оперативно.

Проголосовавшие онлайн москвичи примут участие в акции «Миллион призов». Горожане могут выиграть автомобиль или от 3 тысяч до 10 тысяч баллов. В рамках акции будет разыграно более 600 тысяч подарков.

