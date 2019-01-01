В Общественной палате РФ не согласились с отключением горячей воды раз в два года

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ заявили о том, что ресурсные компании смогут отключать горячую воду не чаще раза в два года, а не каждый год, как это происходит. По словам замминистра Максима Егорова, периоды проведения ремонтных и профилактических работ на коммуникациях будут сокращены. Однако, полностью не удастся избежать отключений в ближайшие годы.

Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН раскритиковал инициативу Минстроя.

«Горячая вода, конечно, нужна людям. Выполнить предложенное решение не реально, потому что теплоисточники и коммуникации не готовы работать в таком режиме. Необходимо делать их ревизию. А промывку домовых систем – вести ежегодно. В противном случае только усугубим ее состояние, допустим засорение. Отключать горячую воду раз в два года в новых микрорайонах, может быть, и реально. В районах старой застройки, где установлено старое оборудование, такая практика нецелесообразна. Считаю, если мы сможем повсеместно добиться, чтобы горячую воду отключали не более, чем на две недели в год, это будет очень хороший результат», - заявил Шпектор.