В Общественной палате РФ не согласились с отключением горячей воды раз в два года
Член Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН заявил о вреде отключения воды раз в два года.
В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ заявили о том, что ресурсные компании смогут отключать горячую воду не чаще раза в два года, а не каждый год, как это происходит. По словам замминистра Максима Егорова, периоды проведения ремонтных и профилактических работ на коммуникациях будут сокращены. Однако, полностью не удастся избежать отключений в ближайшие годы.
Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН раскритиковал инициативу Минстроя.
«Горячая вода, конечно, нужна людям. Выполнить предложенное решение не реально, потому что теплоисточники и коммуникации не готовы работать в таком режиме. Необходимо делать их ревизию. А промывку домовых систем – вести ежегодно. В противном случае только усугубим ее состояние, допустим засорение. Отключать горячую воду раз в два года в новых микрорайонах, может быть, и реально. В районах старой застройки, где установлено старое оборудование, такая практика нецелесообразна. Считаю, если мы сможем повсеместно добиться, чтобы горячую воду отключали не более, чем на две недели в год, это будет очень хороший результат», - заявил Шпектор.
Представитель Общественной палаты России напомнил, что большинство домов в России имеют открытую систему горячего водоснабжения, для реформы которой потребуется серьезное финансирование.
«Чтобы обеспечить выполнение условий работы Минстроя, надо провести переоборудование целых микрорайонов и городов. На реконструкцию системы жилищно-коммунального хозяйства потребуются огромные деньги. Конечно, возможно выполнить приказ, как у нас это делается: управляющие компании возьмут под козырек, сделают вид, что работают, их потом будут душить штрафами представители Госжилинспекции. Для чего? Мы просто угробим систему горячего водоснабжения. А надо обеспечить наличие денег у государства и только тогда приступать к реформам», - считает эксперт.
Ранее исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ “ЖКХ контроль”» Светлана Разворотнева в эфире НСН оценила возможности регионов сократить сроки летней профилактики систем тепло- и водоснабжения .
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