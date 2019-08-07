В Общественной палате раскритиковали идею включать отопление летом

В Госдуме предложили включать отопление в домах во время летнего похолодания. С такой инициативой выступил депутат от партии ЛДПР Василий Власов. В своем предложении к министру жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву он отметил, что в июле и начале августа к нему поступило множество обращений по поводу низкой температуры в квартирах. По словам Власова, многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, если уличная температура падает ниже климатической нормы, пишет «РИА Новости».

В эфире НСН председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор назвал инициативу Власова нереализуемой в силу подготовки отопительных систем к зиме.