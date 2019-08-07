В Общественной палате раскритиковали идею включать отопление летом
Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП РФ рассказал НСН, почему инициатива депутата Власова не реализуема на практике.
В Госдуме предложили включать отопление в домах во время летнего похолодания. С такой инициативой выступил депутат от партии ЛДПР Василий Власов. В своем предложении к министру жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву он отметил, что в июле и начале августа к нему поступило множество обращений по поводу низкой температуры в квартирах. По словам Власова, многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, если уличная температура падает ниже климатической нормы, пишет «РИА Новости».
В эфире НСН председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор назвал инициативу Власова нереализуемой в силу подготовки отопительных систем к зиме.
«Если температура ниже семи градусов в течение недели, то где-то по районам возможно включение, но сделать это обязательным – нереально, потому что котельные и магистральные тепловые сети останавливаются на ремонт, нужно к зиме готовиться. Котельные сейчас находятся в состоянии выполнения предкапитального и капитального ремонта. Его остановить, вдруг запускать котел или насосное оборудование, которые к этому не готовы, не реально. Цель остановки — это не только экономические вопросы, связанные с оплатой за тепловую электрическую энергию. Речь идет о подготовке к зиме, поэтому сети находятся на ремонте. Главная цель — пройти зимний период», — напомнил собеседник агентства.
Отметим, что июль 2019 года в Москве стал самым холодным месяцем за вековую историю метеонаблюдений. В прошлом месяце средняя температура в столице была ниже нормы на 1,5 — 1,8 градуса.
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