Ловкость рук и деньги из мусора. Новый способ расчета оплаты назвали анекдотичным
Тарифы на вывоз бытовых отходов предложено рассчитывать из количества контейнеров.
Новый способ расчета тарифа за вывоз мусора предложил исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин. Сейчас сумма в платежках исчисляется на основе статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение тонны или кубометра отходов умножается на норматив накопления мусора для жителей региона, а затем делится на число дней. По новой системе предлагается считать, исходя из числа баков, которые установлены на контейнерной площадке. Правда, сам же Макрушин признал, что формула распределения платы между офисами и квартирами получается непростая.
Не только непростая, но еще и анекдотическая, - добавил к этому в эфире НСН председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор.
«Я считаю, что это из серии анекдотов. По количеству баков расчет вести нельзя! Все-таки расчет должен быть от количества проживающих. Должен быть норматив на человека по мусору. Исходя из этого норматива на человека, считается тариф по региону. Причем он может быть разным в разных регионах. Он не может считаться, исходя из количества баков, потому что разные расстояния вывоза, разные способы сбора. Я категорически настаиваю на том, как во всех странах это делается: норматив на человека и тариф расчета для того или иного региона, который будет разный. Если мы хотим, чтобы проблема была решена в России, должен быть правильный расчет, а не популистские меры».
Стартовавшая с начала года мусорная реформа в России не дала сколько-нибудь значимых результатов с точки зрения эффективности работы по обращению бытовых отходов. Зато вызвала волну возмущения в связи с ростом тарифов, который в некоторых регионах оказался двукратным. Мусорный вопрос был поднят и в ходе «прямой линии» с президентом, когда житель Омска пожаловался Владимиру Путину на рост тарифов на 200 рублей за два месяца. Показали главе государства и фотографии баков, переполненных мусором. Глава государства обещал следить за темой, признав, что такой рост тарифов вызывает не только вопросы, но и «недоумение и внутренний протест». Еще раньше с критикой системы оплаты услуг по вывозу мусора выступал премьер Дмитрий Медведев, называя ее не до конца справедливой.
А она таковой и не станет, если вместо простого и понятного расчета тарифа из норматива на человека предлагать путанные схемы с мусорными баками. Лишний контейнер поставил, тариф поднял – и вот они, денежки! Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества.
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