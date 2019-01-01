Общество

Ловкость рук и деньги из мусора. Новый способ расчета оплаты назвали анекдотичным

16 июля20:00
Всеволод Нерознак

Тарифы на вывоз бытовых отходов предложено рассчитывать из количества контейнеров.

Новый способ расчета тарифа за вывоз мусора предложил исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин. Сейчас сумма в платежках исчисляется на основе статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение тонны или кубометра отходов умножается на норматив накопления мусора для жителей региона, а затем делится на число дней. По новой системе предлагается считать, исходя из числа баков, которые установлены на контейнерной площадке. Правда, сам же Макрушин признал, что формула распределения платы между офисами и квартирами получается непростая.

Не только непростая, но еще и анекдотическая, - добавил к этому в эфире НСН председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор.

«Я считаю, что это из серии анекдотов. По количеству баков расчет вести нельзя! Все-таки расчет должен быть от количества проживающих. Должен быть норматив на человека по мусору. Исходя из этого норматива на человека, считается тариф по региону. Причем он может быть разным в разных регионах. Он не может считаться, исходя из количества баков, потому что разные расстояния вывоза, разные способы сбора. Я категорически настаиваю на том, как во всех странах это делается: норматив на человека и тариф расчета для того или иного региона, который будет разный. Если мы хотим, чтобы проблема была решена в России, должен быть правильный расчет, а не популистские меры».

Стартовавшая с начала года мусорная реформа в России не дала сколько-нибудь значимых результатов с точки зрения эффективности работы по обращению бытовых отходов. Зато вызвала волну возмущения в связи с ростом тарифов, который в некоторых регионах оказался двукратным. Мусорный вопрос был поднят и в ходе «прямой линии» с президентом, когда житель Омска пожаловался Владимиру Путину на рост тарифов на 200 рублей за два месяца. Показали главе государства и фотографии баков, переполненных мусором. Глава государства обещал следить за темой, признав, что такой рост тарифов вызывает не только вопросы, но и «недоумение и внутренний протест». Еще раньше с критикой системы оплаты услуг по вывозу мусора выступал премьер Дмитрий Медведев, называя ее не до конца справедливой.

А она таковой и не станет, если вместо простого и понятного расчета тарифа из норматива на человека предлагать путанные схемы с мусорными баками. Лишний контейнер поставил, тариф поднял – и вот они, денежки! Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества.


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ФОТО: 360tv.ru
ТЕГИ:МусорТарифы