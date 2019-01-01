Ловкость рук и деньги из мусора. Новый способ расчета оплаты назвали анекдотичным

Новый способ расчета тарифа за вывоз мусора предложил исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин. Сейчас сумма в платежках исчисляется на основе статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение тонны или кубометра отходов умножается на норматив накопления мусора для жителей региона, а затем делится на число дней. По новой системе предлагается считать, исходя из числа баков, которые установлены на контейнерной площадке. Правда, сам же Макрушин признал, что формула распределения платы между офисами и квартирами получается непростая.

Не только непростая, но еще и анекдотическая, - добавил к этому в эфире НСН председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор.