В Общественной палате предупредили россиян об опасности нахождения за границей
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что почти десять тысяч граждан РФ находятся за рубежом в тюрьмах, сообщает NEWS.ru.
По его словам, россиянам опасно находиться за границей, потому что, например, США «ввели для себя принцип экстерриториальности», и работник оборонного комплекса или IT-индустрии, может быть схвачен, «чтобы использовать его знания в коммерческих целях».
«Такая практика давно сложилась... власти разных государств пытаются брать в расчёт фейковые запросы государства с сомнительными правовыми устоями», - подчеркнул Малькевич.
Комментируя задержание россиянина Александра Франчетти в аэропорту Праги на основании ордера на арест, выданного Украиной, журналист отметил, что Киеве могут «пачками штамповать подобные запросы», а российскому МИД необходимо в кратчайшие сроки решить этот вопрос.
Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов заявил, что задержание в Праге россиянина Александра Франчетти является опасным прецедентом.
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