В Крыму предупредили об опасности задержания в Праге участника «Крымской весны»

«Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после "Крымской платформы" и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей», — цитирует Молохова РИА Новости.

По словам политика, если Франчетти отправят в Киев и передадут Службе безопасности Украины (СБУ), ситуация станет вопиющим нарушением норм международного права и предупреждением для всех поддерживающих воссоединение Крыма с Россией. Как подчеркнул Молохов, «отныне нет никакой гарантии, что вас не похитят на отдыхе за границей» за поддержку российского Крыма в соцсетях, пишет Газета.ру.

Накануне в аэропорту Праги был задержан активист Александр Франчетти, поддерживавший воссоединение Крыма с РФ и в 2014 году принимавший участие в защите Севастополя от возможного проникновения террористов. Чешская сторона сообщила, что гражданина России задержали по выданному Украиной ордеру на арест. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания Франчетти на территории иностранного государства, отмечает РИА ФАН.

