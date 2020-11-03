В Общественной палате предложили создать Росфейкнадзор

В России может появиться Росфейкнадзор. О возможности создания подобной организации заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич. Он выступил с предложением о создании общественной организации, например, Росфейкнадзора, поскольку только за текущий год выявлено 25 тысяч ложных сообщений в сети.

Основные волны ложных сообщений и вбросов, по словам Малькевича, были связаны с коронавирусной инфекцией, конституцией и единым днем голосования. Он уточнил, что такая организация могла бы действовать на базе Общественной палаты, пишет РИА Новости.

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А ранее зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, что оборотной стороной вынужденного роста онлайн-активности на фоне пандемии COVID-19 стали фейки, панические вбросы и кибермошенничество.

Он высказал мнение о том, что для борьбы с этими проявлениями необходимо проводить качественную информационную работу – с учетом приобретенного в период пандемии опыта, отмечает РИА Новости.

Добавим, за шесть месяцев текущего года рост числа преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% - по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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ФОТО: pixabay.com
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