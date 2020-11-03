В Общественной палате предложили создать Росфейкнадзор
В России может появиться Росфейкнадзор. О возможности создания подобной организации заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич. Он выступил с предложением о создании общественной организации, например, Росфейкнадзора, поскольку только за текущий год выявлено 25 тысяч ложных сообщений в сети.
Основные волны ложных сообщений и вбросов, по словам Малькевича, были связаны с коронавирусной инфекцией, конституцией и единым днем голосования. Он уточнил, что такая организация могла бы действовать на базе Общественной палаты, пишет РИА Новости.
А ранее зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, что оборотной стороной вынужденного роста онлайн-активности на фоне пандемии COVID-19 стали фейки, панические вбросы и кибермошенничество.
Он высказал мнение о том, что для борьбы с этими проявлениями необходимо проводить качественную информационную работу – с учетом приобретенного в период пандемии опыта, отмечает РИА Новости.
Добавим, за шесть месяцев текущего года рост числа преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% - по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 648 / сут.
Умерли
28 828+355 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+15 331 / сут.
- Мишустин поручил внести в кабмин план реализации основ госполитики в Арктике
- Совфед поддержал закон о Конституционном суде
- Путин заявил о готовности РФ сотрудничать с Австрией в борьбе с терроризмом
- Опрос: современное искусство не понимают более половины россиян
- ВОЗ предупредила о самом тяжелом этапе пандемии COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru