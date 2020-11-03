В Общественной палате предложили создать Росфейкнадзор

В России может появиться Росфейкнадзор. О возможности создания подобной организации заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич. Он выступил с предложением о создании общественной организации, например, Росфейкнадзора, поскольку только за текущий год выявлено 25 тысяч ложных сообщений в сети.

Основные волны ложных сообщений и вбросов, по словам Малькевича, были связаны с коронавирусной инфекцией, конституцией и единым днем голосования. Он уточнил, что такая организация могла бы действовать на базе Общественной палаты, пишет РИА Новости.