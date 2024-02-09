В Общественной палате предложили разблокировать соцсеть X
Социальную сеть X (бывший Twitter) необходимо разблокировать для российских пользователей. Об этом заявил первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества Александр Малькевич.
По его мнению, под руководством американского бизнесмена Илона Маска X стала «вполне прогрессивной платформой». Малькевич отметил, что политика площадки давно поменялась, поэтому блокировать ее в России больше нет смысла.
«Просим Роскомнадзор пересмотреть свое решение относительно этой сети», - сказал представитель Общественной палаты в беседе с ТАСС.
Соцсеть полностью заблокировали в России в марте 2022 года. После приобретения Маском платформу переименовали в X, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru