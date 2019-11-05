В Общественной палате Москвы проходят публичные слушания по проекту городского бюджета до 2022 года
Более 1 тыс. 100 человек зарегистрировалась на публичные слушания, которые посвящены обсуждению бюджета столицы на 2020 год, а также на плановый период 2021-2022 гг. Об этом рассказал председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
Между тем, ранее проект закона Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.» в первом чтении приняли депутаты столичного парламента. В документе, в частности, отмечается, что в следующем году доходы городского бюджета увеличатся на 8,0%, а в 2021 и 2022 годах – на 9,5% в год.
Также отмечается, что вклад малого и среднего бизнеса в формирование доходной части бюджета стабильно растет. Ожидается, что поступления этого сектора составят около 25% доходов бюджета, что более чем в полтора раза превысит поступления от организаций – крупнейших налогоплательщиков. Для сравнения – в 2011 году вклад субъектов МСП составлял около 10% доходов бюджета Москвы.
Ранее НСН писала, что в проекте бюджета столицы на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение на 30%. Об этом заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Он также подчеркнул, что в следующем году приоритетным для столичных властей станет развитие амбулаторно-поликлинической помощи, а также улучшение работы наших поликлиник.
Хрипун подчеркнул, что в течение трёх ближайших лет на оснащение поликлиник современным оборудованием будет выделено 15 млрд руб. - примерно по 5 млрд руб. в год. Благодаря этим средствам будет произведена замена аналогового на цифровое, а также дооснаснащение медицинских учреждение в соответствии с единым стандартом.
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