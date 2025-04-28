Лучших эссеистов по теме «Инвестиции в технологии» назвали в НЦ «Россия»

В Национальном центре «Россия» назвали лучшие эссе по треку «Инвестиции в технологии» в рамках Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».

Тема «Инвестиции в технологии» привлекла 22% участников. В ее рамках проходили посвященные развитию цифровых решений, искусственного интеллекта, энергетики и технологий питч-сессии.

Говоря о важности этих направлений, профессор Брюссельской школы менеджмента ICHEC Саад Сед заявил, что они критически важны для России и для глобального развития, особенно в рамках объединения БРИКС. Он также отметил, что искусственный интеллект стал частью экономического роста, а в России развивается предпринимательство в сфере цифровых технологий.

В свою очередь CEO Tanssi Foundation (Бразилия) Рюдигер Тиаго указал на особое значение Открытого диалога для обсуждения перспектив сотрудничества и технологических инициатив, а также обмена опытом, налаживания контактов с новыми экспертами и поиска путей для совместного развития.

По словам основателя организации Tools for the Commons (Бразилия) Хуго Матековича, в России представлен высокий уровень технологических знаний. Он также подчеркнул важность международного сотрудничества.

Участники, идеи которых получили наивысшую оценку экспертов в сфере инвестиций, были приглашены к участию в панельном питчинге 29 апреля. Среди лучших эссеистов — исполнительный директор проекта «Земля касается каждого» Владимир Чупров, представитель Палаты по индо-российскому технологическому сотрудничеству Дебджит Чакраборти (Индия), замдиректора по направлению «Цифровые технологии» в АНО «Цифровая экономика» Евгений Осадчук и другие.

