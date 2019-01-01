В НСН начался брифинг Майи Ломидзе об итогах майских праздников
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России в пресс-центре НСН подведет итоги путешествий россиян в майские праздники и даст прогнозы на лето 2019 года.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начался брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Туристические итоги майских праздников и прогнозы на лето 2019».
Майя Ломидзе расскажет:
- Какие направления пользовались наибольшим спросом у россиян в майские праздники?
- Какие потрясения могут ожидать туристическую отрасль летом 2019?
- Как быть туристу, если его не устраивает самолёт, на котором будет осуществляться перелёт по туру?
- Мировая вспышка кори: опасные страны для путешествий с детьми?
- Как скажется на туриндустрии запрет на хостелы?
Напомним, что длительные майские праздники в 2019 году дали возможность большому числу россиян отправиться на отдых. При этом, по сообщениям экспертов отрасли, несмотря на продолжительные праздники, только треть улетевших отдыхать, вышли на работу 13 мая, большая часть туристов продлила свой отпуск. В ассоциации «Турпомощь» заявили, что вся туристическая отрасль сейчас находится в зоне риска, а также предупредили, что туроператоры продолжат уходить с рынка.
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