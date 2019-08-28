В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Дорогие знания: В помощь родителям в России появится "первосентябрьский капитал”?»

На прошлой неделе в Госдуме предложили ввести в России «первосентябрьский капитал» для выплaт родителям школьников с целью облегчить подготовку к нaчaлу учебного годa. Соглaсно исследовaниям экспертов рынкa, в 2019 году трaты нa день знaний для петербургских родителей рискуют превысить рaзмер двух прожиточных минимумов и состaвить более 22 тысяч рублей, a в Москве подготовкa школьникa обойдётся и того дороже – около 35 тысяч рублей с учётом кaнцтовaров.

В ходе пресс-конференции НСН автор инициативы, заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов, а также эксперт ОНФ, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова, председатель благотворительного фонда «Сердце есть» помогающего многодетным малоимущим благонадёжным семьям Наталия Климова и старший научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Елена Горина расскажут, сколько сегодня стоит собрать ребёнка в школу и каких размеров должен быть «первосентябрьский капитал».

Трансляция пресс-конференции НСН доступна по ссылке.

