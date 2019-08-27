27.08.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дорогие знания: В помощь родителям в России появится "первосентябрьский" капитал?»

В Госдуме предложили ввести в России «первосентябрьский» капитал, который предлагается выплачивать родителям школьников, чтобы облегчить подготовку к началу учебного года. Так, авторы инициативы уверяют, что сборы ребёнка в школу сегодня может позволить себе далеко не каждая семья. Например, согласно исследованиям экспертов рынка, в этом году траты на день знаний для петербургских родителей рискуют превысить размер двух прожиточных минимумов и составить более 22 тысяч рублей, а в Москве подготовка школьника обойдётся и того дороже – около 35 тысяч рублей с учётом канцтоваров. Кроме того, в Общественном совете при президенте РФ по правам ребёнка поддержали эту идею, уточнив, что помощь должна предоставляться только по-настоящему нуждающимся родителям.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, сколько сегодня стоит собрать ребёнка в школу, а также каких размеров должен быть «первосентябрьский» капитал.

Участники пресс-конференции:

Автор инициативы, Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов;

Эксперт ОНФ, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова;

Председатель благотворительного фонда «Сердце есть» помогающего многодетным малоимущим благонадёжным семьям Наталия Климова;

Старший научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Елена Горина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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