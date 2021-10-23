ПФР: Нерабочие дни не скажутся на перечислении пенсионных выплат

Нерабочие дни, введенные в России с 30 октября по 7 ноября, не повлияют на перечисление пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд (ПФР).

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Как отметили в ведомстве, сотрудники ПФР будут работать в период ограничений. Однако изменения могут коснуться деятельности клиентских служб фонда, поэтому россиянам следует заранее уточнить графики работы отделений.

Кроме того, в «Почте России» сообщили, что работа отделений продолжится по обычному графику, за исключением сокращенного на час рабочего дня 3 ноября, праздничного выходного 4 ноября и работы в пятницу, 5 ноября, по субботнему графику. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с отделениями ПФР в регионе.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:ПенсииПочта РоссииПенсионный фонд России
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