ПФР: Нерабочие дни не скажутся на перечислении пенсионных выплат
Нерабочие дни, введенные в России с 30 октября по 7 ноября, не повлияют на перечисление пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд (ПФР).
Как отметили в ведомстве, сотрудники ПФР будут работать в период ограничений. Однако изменения могут коснуться деятельности клиентских служб фонда, поэтому россиянам следует заранее уточнить графики работы отделений.
Кроме того, в «Почте России» сообщили, что работа отделений продолжится по обычному графику, за исключением сокращенного на час рабочего дня 3 ноября, праздничного выходного 4 ноября и работы в пятницу, 5 ноября, по субботнему графику. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с отделениями ПФР в регионе.
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