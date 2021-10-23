ПФР: Нерабочие дни не скажутся на перечислении пенсионных выплат

Как отметили в ведомстве, сотрудники ПФР будут работать в период ограничений. Однако изменения могут коснуться деятельности клиентских служб фонда, поэтому россиянам следует заранее уточнить графики работы отделений.

Кроме того, в «Почте России» сообщили, что работа отделений продолжится по обычному графику, за исключением сокращенного на час рабочего дня 3 ноября, праздничного выходного 4 ноября и работы в пятницу, 5 ноября, по субботнему графику. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с отделениями ПФР в регионе.

