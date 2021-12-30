В ноябре от коронавируса в РФ умерли более 71 тысячи человек

Коронавирус стал причиной смерти 71,1 тысячи человек в России в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что основной причиной смерти инфекция стала в 8,9 тысячах случаев. Еще в у 1,4 тысяч человек коронавирус вызвал смертельные осложнения других заболеваний.

По данным статистического ведомства, в текущем году в России скончались более 460 тысяч человек, у которых был подтвержденный диагноз коронавируса. В прошлом году эта цифра была на уровне 144,7 тысяч.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в стране снижается, однако указала на необходимость соблюдать в праздники ограничительные меры, чтобы не допустить новой вспышки.



