В Новый год в Москве ожидается мороз до -9 °С

По предварительным данным, в Новый год в Москве ожидается температура до -9 °С. Об этом заявил в ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT.

«Прощаемся с оттепелью»: В Москву вернутся морозы и снег в последнюю неделю года

Метеоролог рассказал, что новогодняя ночь в Москве ожидается умеренно морозной, близкой к климатической норме по температуре.

«В момент боя курантов в Москве будет -4…-9 °С и местами будет идти небольшой слабый снег», – отметил Леус.

Синоптик обратил внимание на то, что прогноз носит примерный характер.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН заявил, что синоптики еще не определились с прогнозом на новогоднюю ночь. Варианты разные: от двадцатиградусного мороза до нулевых температур.

«Что касается новогодней ситуации, ясности пока не так много. Синоптики дают разные оценки: от 4-9 градусов мороза до 15-20. Последний прогноз принадлежит мне. Но есть модели, которые дают и ноль градусов на новогоднюю ночь. Через дня два-три станет уже более понятно. Сейчас вероятность всех сценариев равная», - резюмировал собеседник НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаПогода В МосквеНовый Год

Горячие новости

Все новости

партнеры