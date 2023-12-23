В Новый год в Москве ожидается мороз до -9 °С
По предварительным данным, в Новый год в Москве ожидается температура до -9 °С. Об этом заявил в ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT.
Метеоролог рассказал, что новогодняя ночь в Москве ожидается умеренно морозной, близкой к климатической норме по температуре.
«В момент боя курантов в Москве будет -4…-9 °С и местами будет идти небольшой слабый снег», – отметил Леус.
Синоптик обратил внимание на то, что прогноз носит примерный характер.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН заявил, что синоптики еще не определились с прогнозом на новогоднюю ночь. Варианты разные: от двадцатиградусного мороза до нулевых температур.
«Что касается новогодней ситуации, ясности пока не так много. Синоптики дают разные оценки: от 4-9 градусов мороза до 15-20. Последний прогноз принадлежит мне. Но есть модели, которые дают и ноль градусов на новогоднюю ночь. Через дня два-три станет уже более понятно. Сейчас вероятность всех сценариев равная», - резюмировал собеседник НСН.
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