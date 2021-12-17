В Новый год общественный транспорт Москвы станет бесплатным
В новогоднюю ночь проезд на общественном транспорте в Москве будет бесплатным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
«Надо сделать подарок москвичам, поэтому в новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет бесплатный», – подчеркнул Собянин.
Так, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января за проезд на метро, МЦК и наземном транспорте не нужно будет платить.
Мэр Москвы также отметил, что праздничное настроение в городе уже начали создавать украшением общественного транспорта. «Оформленный праздничный город, подключили освещение праздничное. И ярмарки, и катки, и московский транспорт – он сам по себе красивый, а в новогоднем убранстве еще интереснее», – рассказал Собянин.
В мерии уточнили, что к новогодним праздникам планируется украсить более 3 тыс. едини столичного транспорта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 743 / сут.
Умерли
295 тыс.+1 080 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 437 / сут.
- В Новый год общественный транспорт Москвы станет бесплатным
- Партия Меркель выбрала нового лидера
- Школы и детсады Москвы примут решение о новогодних елках в зависимости от эпидемиологической ситуации
- Минтруд пока не готов обсуждать выплаты 13-й пенсии
- Путину пожаловались на покупку разрешений на строительство
- Ректора Смоленского вуза арестовали по делу о присвоении 1,5 млн рублей
- В Госдуме хотят запретить суррогатным матерям рожать для иностранцев
- Мохаммед бин Сулайем стал новым президентом Международной автомобильной федерации
- РФПИ: российский «Спутник» обезоружил «омикрон»
- В Совфеде заявили, что в санкциях против России есть плюсы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru