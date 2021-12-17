В Новый год общественный транспорт Москвы станет бесплатным

Так, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января за проезд на метро, МЦК и наземном транспорте не нужно будет платить.

Мэр Москвы также отметил, что праздничное настроение в городе уже начали создавать украшением общественного транспорта. «Оформленный праздничный город, подключили освещение праздничное. И ярмарки, и катки, и московский транспорт – он сам по себе красивый, а в новогоднем убранстве еще интереснее», – рассказал Собянин.

В мерии уточнили, что к новогодним праздникам планируется украсить более 3 тыс. едини столичного транспорта.

