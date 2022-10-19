В новых российских регионах ЕГЭ в 2023 году можно будет сдать по желанию
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в новых регионах России в 2023 году можно будет сдать по желанию. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Будет переходный период, право сдачи, как у Крыма и Севастополя когда-то, <...> добровольно. Мы тоже не будем в этом ограничивать», — цитирует Музаева ТАСС.
Ранее Рособрнадзор сообщал, что ОГЭ и ЕГЭ как основные формы итоговой аттестации могут быть введены в новых регионах РФ после перехода на российские стандарты обучения, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 656 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+20 859 / сут.
- В НХЛ поставили под сомнение участие сборной России в Кубке мира-2024
- «Мало не покажется»: Кадыров пообещал изменение подхода России к спецоперации
- Умер физик-теоретик, академик РАН Валерий Рубаков
- Матвиенко предложила наказывать сенаторов за опоздания на заседания
- Пушилин рассказал о развитии наступления на Авдеевском направлении
- СК подтвердил причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту
- В Белгородской области при обстреле пострадали двое жителей
- В Херсонской области на неделю закроют въезд гражданских лиц
- В новых российских регионах ЕГЭ в 2023 году можно будет сдать по желанию
- Бастрыкин: Западные санкции не повлияли на работу СК
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru