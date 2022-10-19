В новых российских регионах ЕГЭ в 2023 году можно будет сдать по желанию

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в новых регионах России в 2023 году можно будет сдать по желанию. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ

«Будет переходный период, право сдачи, как у Крыма и Севастополя когда-то, <...> добровольно. Мы тоже не будем в этом ограничивать», — цитирует Музаева ТАСС.

Ранее Рособрнадзор сообщал, что ОГЭ и ЕГЭ как основные формы итоговой аттестации могут быть введены в новых регионах РФ после перехода на российские стандарты обучения, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбразованиеРегионыЕГЭРособрнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры