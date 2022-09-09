Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ

Минимальный балл ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год по русскому языку, литературе и географии составит 40, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

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Согласно утверждённому ведомством документу, в котором перечислен необходимый минимум баллов ЕГЭ по основным общеобразовательным предметам, по математике, физике, биологии и химии выпускникам нужно будет набрать 39 балоов и более.

По другим предметам минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год следующие: по истории - 35, по иностранному языку - 30, по обществознанию - 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 44.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что обязательный единый государственный экзамен по истории вводить в российских школах не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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