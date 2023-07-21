В новых регионах выдали почти 800 тысяч полисов ОМС
21 июля 202312:21
В новых регионах РФ выдано почти 800 тысяч полисов обязательного медицинского страхования, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.
«[В новых регионах] выдано 790 тысяч полисов ОМС», - сказал Мурашко.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что живущие в новых регионах иностранцы получат российское гражданство. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство ФРГ отправит Украине военную технику на €700 млн
- «По-доброму»: Песков рассказал об отношении Путина к творчеству, связанному с СВО
- Shot: В Москве умер миллиардер Игорь Кудряков
- В Ростовской области зарегистрировали два случая заражения лихорадкой Западного Нила
- Появились новые подробности о состоянии госпитализированного Ивана Краско
- Песков назвал опасными заявления Киева о судах в Черном море
- У косметолога из Махачкалы, на дому у которой умерла пациентка, была плохая репутация
- Адвокат: Блиновская выплатила 50 млн рублей задолженности по налогам
- В новых регионах выдали почти 800 тысяч полисов ОМС
- Вратаря ПСЖ и сборной Италии избили и ограбили в собственном доме
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru