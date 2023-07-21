В новых регионах выдали почти 800 тысяч полисов ОМС

В новых регионах РФ выдано почти 800 тысяч полисов обязательного медицинского страхования, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

«[В новых регионах] выдано 790 тысяч полисов ОМС», - сказал Мурашко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что живущие в новых регионах иностранцы получат российское гражданство. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарас Литвиненко
ТЕГИ:ЗдоровьеОМС

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